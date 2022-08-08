Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her derde deva

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama cinsel organım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlardan yazıyor. Şekerim 180. Ne yapmalıyım?

Lokal anesteziye bağlı hasar var mı bakmak lazım. Önce Nöroloji'ye sonra Üroloji'ye muayene olman gerekiyor. Bu gibi ilaçlar 'her derde deva' değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şekere bağlı fonksiyon bozukluğu olabilir. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene şart.