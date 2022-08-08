Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her derde deva

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama cinsel organım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlardan yazıyor. Şekerim 180. Ne yapmalıyım?
Lokal anesteziye bağlı hasar var mı bakmak lazım. Önce Nöroloji'ye sonra Üroloji'ye muayene olman gerekiyor. Bu gibi ilaçlar 'her derde deva' değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şekere bağlı fonksiyon bozukluğu olabilir. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene şart.
BOL BOL SU İÇ
11 yıldır sigara içiyorum. Sürekli hastalanıyorum, boğazım şişiyor. Öksürüyorum. Ateşim oluyor ve horluyorum. Sigarayı bırakmak için ne yapayım?
Öncelikle İç Hastalıkları veya Göğüs Hastalıkları Uzmanı'na git. Aynı şikayetler tüberkülozda ve başka hastalıklarda da görülebilir. Önce durumun netleşsin. Günde en az 10-12 bardak su iç. Zencefil ve zerdeçal sofranda olsun. Yemeklerden sonra günde 3 çay kaşığı bal tüket. Hazır gıdadan sakın. Taze sebze ve meyve tüket. C vitamini al. Ihlamur, papatya çayı iç.
HEMEN DOKTORA...
Yaşım 24. Üç senedir romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde hemen halsizleşiyorum. O zaman tansiyonum düşük çıkıyor. Tuzlu bir şeyler yemek istiyorum. Hatta arkadaşlarım "Güneşlendin mi esmerleşmişsin" diyor. Ne yapmalıyım?
Tespitlerin çok önemli. Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikayetler bir arada görülebilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir. Bazı filmler gerekebilir. Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir. Gerekirse bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalı.