Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her beze kanser değil

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 7 Kasım 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Her beze kanser değil

    29 yaşında erkeğim. Dün gece yıkanırken cinsel organımda beze fark ettim. Daha evlenmedim. Kanser gibi bir şey olmaz değil mi?
    Var olan değişiklikleri yeni tespit etmişsin. Bu şişlik nedir diye değerlendirmek şart. Her beze kanser değildir. Peki ama kanser değilse nedir? Başka hastalıklardan biri ise tedavi olmayacak mısın? Tabi ki olacaksın. O zaman hemen korkmayacaksın. Muayene olacaksın. Testislerde birçok doku ve yapıya ait şişlik-beze yapan hastalık ihtimalleri var. Muayene sonrası bazı kan testleri, ultrason ile görüntüleme tetkikleri gerekebilir. Ürolojiye git.



    KAN SAYIMI YAPTIR
    27 yaşındayım. 4 yıldır sara hastalığım var. Halsizim. Kaslarım ağrıyor. Adetlerim düzenli. İlaçlarla ilgisi var mı?
    Sara yani epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçların bu tip etkileri olabilir. Bunun için nöroloji uzmanınızla görüşün. Bu tip etki düşünürse ilaç doz ayarlaması yapar. Ayrıca bu ilaçlar D vitamin eksikliğine neden olur. Kişisel olarak beslenmen ve güneş ışığı temasın yetersizse D vitamini yine eksilir. D vitamini eksikliği de bu şikayetlere neden olabilir. CK, myoglobin, TSH, CRP, RF, total Ig E, tam kan sayımı yaptırmanı öneririm.



    BÖĞÜRTLEN YE
    Polikistik Over hastalığım var. Adet düzensizliği ve sivilce yapıyor. Şişmanlamaya başladım. Ne yapmam gerekiyor?
    Polikistik Over hormon değişiklikleri ile şişmanlık, hipertansiyon gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Bu nedenle beslenme şekline dikkat etmelisin. Kan şekerini hızlı yükseltmeyen gıdalar yemelisin. Tam tahıllı ürünler, baklagiller, fındık, sebze ve işlem görmemiş gıdalar bu tip gıdalardır. Böğürtlen, yeşil sebzeler ve yağlı balıklar yemelisin.



        İLACI 3 AY ÖNCE KESİN
        4 yıldır romatizma hastasıyım. Hamilelik istiyorum. Romatizma ilaçları hamileliğimi engeller mi?
        Hamilelik düşündüğün anda seni takip eden romatizma veya iç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizma derken tam olarak hastalığının ismini belirtmemişsin. Özellikle bazı romatizmal hastalıkların hamilelikteki durumları önemlidir. Verdiğimiz ilaçlar hamileliği olumsuz etkileyip, doğacak bebeklerde hastalık yapma ihtimali taşırlar. Bazı ilaçları hamilelikten 3 ay önce kesmek gerekir.



        EŞİM HAMİLE!
        Hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?
        ereceği için istediklerini yedir. Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Kış mevsimi vitamin, mineral ve posa kaynağı sebze ile meyve çeşitleri açısından oldukça zengin. Ve tabi ki mevsim gıdası balık... Omega-3 ve Omega- 6 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir besin türü olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İsveç Başbakanı Kristersson geliş tarihi belli oldu
        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her beze kanser değil
            SON DAKİKA