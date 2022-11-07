Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Her beze kanser değil

29 yaşında erkeğim. Dün gece yıkanırken cinsel organımda beze fark ettim. Daha evlenmedim. Kanser gibi bir şey olmaz değil mi?

Var olan değişiklikleri yeni tespit etmişsin. Bu şişlik nedir diye değerlendirmek şart. Her beze kanser değildir. Peki ama kanser değilse nedir? Başka hastalıklardan biri ise tedavi olmayacak mısın? Tabi ki olacaksın. O zaman hemen korkmayacaksın. Muayene olacaksın. Testislerde birçok doku ve yapıya ait şişlik-beze yapan hastalık ihtimalleri var. Muayene sonrası bazı kan testleri, ultrason ile görüntüleme tetkikleri gerekebilir. Ürolojiye git.