Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hep isteksiz





SAYILARA TAKILMA

41 yaşında mühendisim. Hanımla haftada bir, en fazla 2 kez ilişkiye girebiliyoruz. Yani bu sayıya takıldım. Düşününce biraz huzursuz oldum. Bilgi verebilir misiniz?

Cinsel ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Cinsellik sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Eşinizle birbirinize daha çok haz vererek ruhun paylaşılması demektir.

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