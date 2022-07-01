Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hep isteksiz

Ben 54, eşim ise 57 yaşında. İki yıldır eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?
Tabii ki çaresi olabilir. Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla, kaygımızla oldukça ilgili bir durumdur. İstek güven ve besin kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir. Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları belirleyicidir. Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.
BAŞIM AĞRIYOR
31 yaşında yeni evli bir kadınım. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce baş ağrısı yoktu. Beyin filmi, tahlil yaptırdım. Bir şey çıkmadı. Sonra çıkabilir mi?
Geleceği bilemeyiz. Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum. Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun. Doktorun önereceği nsaid diye adlandırılan gruptaki ağrı kesicilerin ilişki öncesi kullanılması şikayetinizi azaltabilir.
FITIK ETKİLEYEBİLİR
1 yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Son 4 aydır ağrısı devam ediyor. Cinsel ilişkide sertleşmiyor. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi? Etkileyebilir. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, bel de güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizliklerde olabilir. İhmal etmeyin.