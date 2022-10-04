Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hastalık olabilir





İLİŞKİMİZ KISA SÜRÜYOR

3 aylık evliyiz. İlişkimiz 7-8 dakika sürüyor. Ben rahatlasam da eşim memnun değil. Buna erken boşalma denebilir mi?

Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Kadınların orgazm durumu erkeklerden farklıdır. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Bu durum yaşla birlikte artmaktadır. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan sıkıntılarını anlamalı ve dinlemelisin.