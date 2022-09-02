Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Gurur yapma

38 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. Sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. Neden?

Erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.