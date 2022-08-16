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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Gurur yapma!

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 17 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Gurur yapma!

    57 yaşındayım. Kendimi iyi hissediyorum. Yeni evlendim. Eşimle birlikte olmaya çalışırken sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. Neden oluyor? Erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca iç hastalıkları da katkıda bulunur. Gurur meselesi yapma.



    KISA SÜRÜYOR
    Eşimle ilişkimiz 7-8 dakika kadar devam ediyor. Rahatlasam da eşimde aynı hali görmüyorum. Moralim bozuk. Buna erken boşalma denebilir mi?
    Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.



    KANSER HAKKINDA
    Babam 64 yaşında akciğer kanseri. Tedavileri devam ediyor. Ozon tedavisi yaptıralım mı?
    Kanser tedavileri, kişiye özeldir. Ozon tedavisi çok uzun yıllardır kanser hastalarında kullanılıyor. Öncelikle yüksek enerji veren bir uygulamadır. Hastanın günlük işleri dahil, hastalığa karşı iyileşme süreci dahil destek verir. Ayrıca vücudumuzun kansere karşı korunmasını, kanser hücrelerinin yok edilmesini destekleyen özellikleri vardır. Kanser hücrelerinin oksijeni sevmediği bilinmektedir. Antikanserojen maddelerin artmasını da sağladığı gösterilmiştir. Bu nedenle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere faydaları görülmüş bir destek tedavisidir.



        İHMALE GELMEZ
        55 yaşındayım. 'Şeker hastalığın var' dediler. Kan şekerimin yükseldiğini nasıl anlarım?
        Ağız kuruluğu, susuzluk hissi, sık idrara çıkma, sık acıkma, yorgunluk, uyku hali, yara iyileşmesinin gecikmesi, cilt kuruması, kaşıntı, sık sık enfeksiyon geçirme, puslu görme, ayaklarda keçeleşme hissi, cinsel ilişki özelliklerinde gerileme, zayıflama şikayetleriniz varsa şekeriniz yükseldi demektir. Aman perhize dikkat et. Yoksa sonuçları okudun zaten.



        KEFİR ÇOK FAYDALI
        17 yaşındayım annem hala süt içtiriyor. 'Kefir vitaminli' dedi. Onu içmemi istiyor. İçmem için mi söylüyor yoksa gerçekten vitaminden zengin mi?
        Annene güven gerisini merak etme sen. Anne elinden su içsen fazladan gönül vitamini vardır. Durma iç. Kefir çok eskiden beri tüketilen müthiş bir içecektir. Tepeleme fayda dolu bir gıdadır. Kefir K2, B1, B2, B3, B6, B12, folik asit ve pantotenik asit ve bazı amino asitler ve bazı amino asitler içerir. Bu vitaminlerin hemen hepsi depolanmayan vitaminlerdir. Bir bardak kefirin içinde de yeterince vitamin vardır.

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        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Gurur yapma!
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