Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Gurur yapma!

57 yaşındayım. Kendimi iyi hissediyorum. Yeni evlendim. Eşimle birlikte olmaya çalışırken sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. Neden oluyor? Erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca iç hastalıkları da katkıda bulunur. Gurur meselesi yapma.
KISA SÜRÜYOR
Eşimle ilişkimiz 7-8 dakika kadar devam ediyor. Rahatlasam da eşimde aynı hali görmüyorum. Moralim bozuk. Buna erken boşalma denebilir mi?
Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor. Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.
KANSER HAKKINDA
Babam 64 yaşında akciğer kanseri. Tedavileri devam ediyor. Ozon tedavisi yaptıralım mı?
Kanser tedavileri, kişiye özeldir. Ozon tedavisi çok uzun yıllardır kanser hastalarında kullanılıyor. Öncelikle yüksek enerji veren bir uygulamadır. Hastanın günlük işleri dahil, hastalığa karşı iyileşme süreci dahil destek verir. Ayrıca vücudumuzun kansere karşı korunmasını, kanser hücrelerinin yok edilmesini destekleyen özellikleri vardır. Kanser hücrelerinin oksijeni sevmediği bilinmektedir. Antikanserojen maddelerin artmasını da sağladığı gösterilmiştir. Bu nedenle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere faydaları görülmüş bir destek tedavisidir.