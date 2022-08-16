Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Gurur yapma!

57 yaşındayım. Kendimi iyi hissediyorum. Yeni evlendim. Eşimle birlikte olmaya çalışırken sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. Neden oluyor? Erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca iç hastalıkları da katkıda bulunur. Gurur meselesi yapma.