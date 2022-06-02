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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Görümce baskısı

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 3 Haziran 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Görümce baskısı

    Evleneli beş buçuk ay oldu. Henüz çocuğumuz olmadı. Görümcem bu konuda sürekli baskı yapıyor. En sonunda bana "Sen kısır mısın?" dedi. Benim çocuğum olmaz mı?
    Öncelikle herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık veya infertilite dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az altı buçuk ay var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Stresevham- korku-kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir. Evlilik yeni bir hayattır. Acele etmeyin. Sakın panik yapmayın.



    VAKİT KAYBETME
    3 aydır sütyenimde beyaz lekeler görüyorum. Özellikle adet dönemimde memelerimde şişme ve ağrı oluyor. Adetimin düzeni de bozuldu. Kadın doğum doktoruna gitsem iyi olur mu?
    Kesinlikle iyi olur. Hem adet düzensizliği, hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir. Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. Tanı koyup takip etmek önemli. İleride çocuk sahibi olamamana neden olabilecek ihtimallerde var.



    USG ÇEKTİR
    17 yaşındayım. Dedem prostat kanseri olmuş. Aile arasında erkekler kontrol edilsin dediklerini duydum. Bu hastalık nedir?
    Prostat, erkeklerde olan bir salgı bezi organıdır. Meni içeriğine katkıda bulunur. Prostat kanseri ise Batı ülkelerinde erkeklerde en sık tanı konan organ kanseridir. Bu nedenle erkekler prostat sağlığına dikkat etmelidir. Önce prostat değerlendirmesi için USG çektir. Bunlar üroloji doktoruna ilet. Gerekirse ek takip planı yapar.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Görümce baskısı
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