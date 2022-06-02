Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Görümce baskısı

Evleneli beş buçuk ay oldu. Henüz çocuğumuz olmadı. Görümcem bu konuda sürekli baskı yapıyor. En sonunda bana "Sen kısır mısın?" dedi. Benim çocuğum olmaz mı?

Öncelikle herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık veya infertilite dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az altı buçuk ay var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Stresevham- korku-kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir. Evlilik yeni bir hayattır. Acele etmeyin. Sakın panik yapmayın.