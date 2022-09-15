Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Gebelere riskli





KARIM ŞİKAYETÇİ!

Eşim ilişkide benden şikayet ediyor. "Ben bir şey anlamadan sen rahatlıyorsun" diyor. Kadınlarda öyle şey oluyor mu? Benim bir kabahatim var mı?

Özür dilemeye gerek yok. Bu bir rahatsızlık. Ve doktorlarınıza şikayetlerinizi anlatırken ayıp, kabahat, yanlış gibi bir durum olmaz. Dilinde, elinde, belinde ve her nerende şikayetin oluyorsa cinsel ilişkide, cinsel organlarda da şikayetler olabilir. Anlatılmazsa hastalıklar ilerler. Sadece kanserde değil her hastalıkta erken tanı önemlidir. Kadınlarda da orgazm bozukluğu olabilir. Cinsel ilişki eşiyle arasındaki problemlere bağlı olarak ortaya çıkmışsa da öncelikli olarak çift terapisi dediğimiz psikiyetrik ve psikolojik tedavi uygulanmalıdır.

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