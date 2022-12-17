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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Evlilik korkusu

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 17 Aralık 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Evlilik korkusu

    26 yaşındayım. Hiç gerçek bir ilişkim olmadı. Bizimkilerin görüş dediği bir kız varmış. Ciddi olursak evleneceğiz. Ancak ben tedirgin oldum! Evlendiğimde ne yapacağım?
    Amerikalıların eğitimde kullandıkları "İnternetten yüzme öğrenilmez" diye bir ifadeleri vardır. Yani bilgi ayrı uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Yeterince sorunun var gibi, yenilerini ekleme. İstersen şimdi istersen evlenmeden önce üroloji, İç hastalıkları uzmanına bu konularda danışarak bilgi alabilirsin. Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.



    ÇOCUK SORUNU
    Çocuğumuz olmuyor. Sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?
    Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzman takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur.



    DİYABETLİYSEN...
    54 yaşındayım. Makine mühendisiyim. 2 yıldır şekerim var. Hacamat yaptırmak istiyorum. Uygun mu?
    Hacamat uygunluğu için kanama, pıhtılaşma testleri, kan sayımı, mikrop testleri, kullandığın ilaçlara bakıp uygunluk kararı veriyoruz. Şeker hastaları eğer bu testleri uygunsa tabi ki hacamat yaptırabilir. Hacamat, bedenin ağır metal yükünü azaltarak direk faydalar üretir.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Evlilik korkusu
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