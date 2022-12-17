Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Evlilik korkusu

26 yaşındayım. Hiç gerçek bir ilişkim olmadı. Bizimkilerin görüş dediği bir kız varmış. Ciddi olursak evleneceğiz. Ancak ben tedirgin oldum! Evlendiğimde ne yapacağım?

Amerikalıların eğitimde kullandıkları "İnternetten yüzme öğrenilmez" diye bir ifadeleri vardır. Yani bilgi ayrı uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Yeterince sorunun var gibi, yenilerini ekleme. İstersen şimdi istersen evlenmeden önce üroloji, İç hastalıkları uzmanına bu konularda danışarak bilgi alabilirsin. Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.