Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Evlilik hazırlığı





İKİMİZ DE UTANIYORUZ

Ben iki ay önce evlendim. Hala eşimle beraber olamıyoruz. O da utangaç ben de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Siz anlatabilir misiniz?

Tabii ki anlatırım. Mesleğimiz çare bulma mesleği... Ama bu konu yüz yüze anlatılırsa anlayabileceğin kadar özel bir konu. Yani mutlaka aile doktoruna, İç Hastalıkları Uzmanı'na, evlilik danışmanlığı yapan psikiyatrist veya psikologlara sorabilirsin. Eşinin de bu konuda bilgi alması gerekir. Yoksa bir ömür eksik, yanlış bilgi nedeniyle mutsuz olursunuz...