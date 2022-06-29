Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Evlilik hazırlığı

25 yaşındayım. Yakında evleniyorum. Ancak ne yapacağımı bilmiyorum. Kimseye de soramıyorum. Yardım edin...
Bu konuda anlatacak çok şey var. O yüzden düzenli görüşebileceğin bir doktor bulmalısın. Güvendiğin aile büyüğün, güvendiğin bir öğretmenin, hatta senden önce evlenmiş bir arkadaşınla paylaşman uygun olabilir. Düğünden önce bilgilenmen aile içi ilişkilerin için daha doğru olacaktır. Allah mesut etsin.
İKİNCİ BAHAR
62 yaşındayım. Hanım 3 sene evvel vefat etti. Yeniden evleneceğim. Acilen benim bir konuda yardıma ihtiyacım var. Mümkün mü?
Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı bul. El birliği ile mutlu son için gerekenleri yapın. Testosteron, Prolaktin, Prostat testleri ve TSH başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Penil Doppler ultrason gibi çalışma ölçen filmler gerekebilir. Bu arada kalbine de bakılır. Sorun damar tıkanıklığı ise cihazın çalışmasına engel olan damar tıkanıklığı kalp krizi riski de yaratabilir. Bazen kalp krizinin ön belirtisi erektil disfonksiyon yani iktidarsızlık olabilir.
İKİMİZ DE UTANIYORUZ
Ben iki ay önce evlendim. Hala eşimle beraber olamıyoruz. O da utangaç ben de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Siz anlatabilir misiniz?
Tabii ki anlatırım. Mesleğimiz çare bulma mesleği... Ama bu konu yüz yüze anlatılırsa anlayabileceğin kadar özel bir konu. Yani mutlaka aile doktoruna, İç Hastalıkları Uzmanı'na, evlilik danışmanlığı yapan psikiyatrist veya psikologlara sorabilirsin. Eşinin de bu konuda bilgi alması gerekir. Yoksa bir ömür eksik, yanlış bilgi nedeniyle mutsuz olursunuz...