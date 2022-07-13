Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Evliliğe engel değil





KORKACAK BİR ŞEY YOK

3 ay sonra evleniyorum. Askerden geldim. Ancak aşk hayatıyla ilgili bilgisizim. Ne yapmalıyım?

Utanacak sıkılacak bir şey yok. Çok yaygın bir sorun bu. Paylaşman önemli. Evlilik sosyal, bedensel, ruhsal birlikteliğin başladığı önemli bir durum. Hem erkeğin hem kadının kendisi ile ilgili bilgi sahibi olması gerekir. Hem de cinsel birliktelik ile ilgili bilgileri doğru olarak edinmesi gerekir. Bu bilgiler.





ALERJİYE İYİ GELİR

Alerjik rinit olmuşum. 21 yaşındayım. alerji ilacını ve burun damlasını 3 aydır kullanıyorum. Baş ağrım da burun akıntım da devam ediyor. Arkadaşım burnuna ozon yaptırmış. şimdi çok rahatmış. Ben de yaptırayım mı?

Ozon oldukça faydalı sonuçlar üretir. Burun içine doğru şekilde, miktarda ve dozda yapılan ozon iyi sonuçlar aldırır. Sağlık Bakanlığı Onaylı olarak ozon uygulaması yapan doktorlardan bu desteği alabilirsiniz. Bu şikayetle başvuran hastalarımıza hem öneriyor hem de uyguluyorum. Ayrıca Minör Oto Hemoterapi dediğimiz ozon aşısı olarak da bilinen ozon uygulamasını da mutlaka birlikte yapılmasını tavsiye ediyorum.