Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşinle birlikte çöz





MESELE KALSİYUM DEĞİL

Menopoza doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz? Kemik gibi gıdalar yesek kemik güçlenir mi?

Bütün mesele kalsiyum almak değil. Yani sadece beyaz renkli gıda kemik yapmaz. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. Ayrıca sütün adı çıkmış. Maydanoz, nane, üzüm pekmezi, tarhana, asma yaprağı, kuru fasulye, ve kuru bamyanın 100 gramında 100 gram sütte bulunandan en az 2 kat fazla kalsiyum bulunur. Keçiboynuzundaki kalsiyum miktarı da sütten çok fazladır. Yine de süt yerine geçen yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinler ile günlük kalsiyum ihtiyacımız karşılanabilir. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde 1000 miligram kalsiyum alması gerekir.