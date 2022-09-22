Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşine güven

28 yaşındayım. 2 ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama korkuyorum. Çünkü yaralarım iyileşmedi. Ona bunu nasıl anlatırım?
Doğum sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir. Ruh halinin eskisi gibi olması, bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Anlaşılan senin için de durum böyle. Bunu eşine söylemekten çekinme. Eşin yaklaşık olarak 1 yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin. Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir.
FITIK İLİŞKİYİ BİTİRİR
1 yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Son 4 aydır bel ağrısı devam ediyor. Sertleşme sorunu da yaşıyor. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?
Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyne bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir. Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde ve bacaklarda güçsüzlük de olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.
AŞKTA MOLA ZAMANI
59 yaşındayım. 'Bu yaştan sonra rahat edelim' dedik evlendik. 3 aylık evliyim. Eşim sürekli cinsel ilişkiye girmek istiyor. Erken boşalmaya başladım. Yardım eder misiniz?
Her şeyin aşırısı zarardır. Sık ilişki cinsel organlar, haz duyma, orgazmla ilgili farklılıklar yaratabilir. Dinlenme dönemi gerekir. Eşinizle ilgili değerlendirme yapmak gerekebilir. Kadınlarda doyumsuzluğa neden olan cinsel ilişkiye girme isteğine 'Nemfomani' diyorlar.