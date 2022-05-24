Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşimin yüzü asık

Altı aylık evliyim. İlişkimiz iyi. Ama uyuduğumda eşimin yüzü asılıyor. "Mutlu olmadın mı?" diyorum cevap vermiyor. Neden kızıyor olabilir?
Bir kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. Zaten kendisi de ifade etmiş. İlişki sonrası okşamalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı arttırır. Aksi durumlar sende olduğu gibi gerilim yaratır. İçgüdüsel bir yanı olsa da cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar açısından genel durum değerlendirmesi için İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ettirin.
ÇOCUK SORUNU
İki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Erkeğim ama kadın doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin de çocuğu var. Bu test şart mı?
Kadın doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir. Bu konuyu gurur meselesi gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi de sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen- Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır...
HARDALDA AŞK VAR
Hanımla ilişkide sıkıntı yaşıyorum. Mahcup da olmak istemiyorum. Yani güç, kuvvet verecek bir şeyler önerir misiniz?
Mutlu birliktelik için vücudun dinlenmiş olması gerekir. Kuvvet verir diye şekerli yiyeceklere, tatlılara güvenme. Lavanta, karanfil tanesi, haşhaş tohumu, polen, zencefil, tarçın, hardal, meyan kökü, vanilya, roka, maydanoz, kekik tüketebilirsin. Bunlardan karışık çaylar yapabilirsin. Ancak uykusuzsan çaylardan da umudunu kes.