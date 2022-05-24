Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşimin yüzü asık





ÇOCUK SORUNU

İki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Erkeğim ama kadın doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin de çocuğu var. Bu test şart mı?

Kadın doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir. Bu konuyu gurur meselesi gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi de sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen- Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır...