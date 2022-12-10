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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim çok kaba!

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 10 Aralık 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Eşim çok kaba!

    29 yaşındayım. 3.5 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Bana biraz kaba davranıyor. Hala hamile kalmadığım için kızgın. Ne yapacağım?
    Kafan da duyguların da karışık. Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Yanlış bilgi ve zannederek yaşanmaz. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres, korku ve kaygı çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.



    İLAÇ İYİ GELMEDİ
    İki yıldır tansiyonum yüksek. İlaç kullanmama rağmen şikayetlerim arttı. Doktor yeni bir ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. İlaçtan olabilir mi?
    Doktoruna tekrar başvur. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık yapabilir. O ilacın yerine yeni ilaç verir. Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu erken yaşlarda başlayabilir. Yani belki ilacın yan etkisi değildir. Sadece sorunun başlaması ilaç ekleme zamanına denk gelmiştir. O zaman tetkik ve farklı tedaviler gerekebilir. İhmal etme, hanıma da durumu izah et.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim çok kaba!
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