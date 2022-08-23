Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Eşim anlamıyor

Yeni evlendim. Kocam eve sürekli sebze taşıyor. Ben de etsiz yemek yiyemem. Kabızlığım var. Eşim "Ettendir" diyor. Doğru mu?

Doğruluk payı var. Ancak başka hastalık ya da nedenler var mı diye değerlendirmek gerekir. Tek yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı vardır. Günde en az 1-2 porsiyon sebze tüketmek kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir üstüne sayılamayacak kadar faydası var. Bol su iç, hareket et, hamurdan sakın. Bunları yapmazsan hastalığın olmasa bile basur olursun! Testi kırılmadan eşini dinle.