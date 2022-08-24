Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Düzenli uyu...





ÇAKŞIR OTU...

2 yıl önce evlendim. Çocuğumuz yok. Köyün muhtarı çakşır otunu önerdi. Acaba bunun bir faydası olur mu?

Bahsettiğin çakşır otu, özellikle Doğu Anadolu'da yetişen bir bitkidir. Bilimsel olarak yapılan bazı çalışmalarda cinsel isteği ve aktiviteyi arttırdığı belirlenmiştir. Ancak aynı çalışmalarda fazla doz ve süre kullanılması olumsuz etkilere neden olmuştur. Önce eşinle beraber kadın hastalıkları, üroloji ve iç hastalıkları uzmanına git. Tanı konulsun. Sonra işe yarayan tedaviler belli olur. Çakşırı şimdilik bir kenara bırak.