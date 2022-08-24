Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Düzenli uyu...

3 yıldır şeker hastasıyım. Vitamin almam gerekir mi?
Şekeriniz düzensiz olarak çok yükseliyorsa, idrarla vitamin ve hatta minerallerin kaybı artabilir. Aynı şekilde kontrolsüz olarak kısıtlanmış diyetlerde de beden olumsuz etkilenerek ihtiyacı olan vitaminleri alamamış olabilir. Bununla birlikte enfeksiyon durumlarında da vitamin eksikliği ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda doktorunuz ek vitamin ve mineral tavsiye ederse alın. Ancak siz tedbiri yine kendiniz alın. Düzenli uyuyun, sağlıklı beslenin, yağdan ve şekerden kaçının. Hareket etmeyi unutmayın.
KAFANDA KURMA
22 yaşındayım. Son 3 aydır sürekli başım ağrıyor. Arada bir de kulak çınlaması ve kulak ağrısı çekiyorum Acaba neden?
Öncelikle kafanda hastalığı kurma bir hekimin kapısını çal. Bunun dışında baş ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkar. Migren, kansızlık, kan şekeri düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilim-stres, boyun fıtığı, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir. Hem iç hastalıkları hem de nöroloji uzmanına muayene ol.
ÇAKŞIR OTU...
2 yıl önce evlendim. Çocuğumuz yok. Köyün muhtarı çakşır otunu önerdi. Acaba bunun bir faydası olur mu?
Bahsettiğin çakşır otu, özellikle Doğu Anadolu'da yetişen bir bitkidir. Bilimsel olarak yapılan bazı çalışmalarda cinsel isteği ve aktiviteyi arttırdığı belirlenmiştir. Ancak aynı çalışmalarda fazla doz ve süre kullanılması olumsuz etkilere neden olmuştur. Önce eşinle beraber kadın hastalıkları, üroloji ve iç hastalıkları uzmanına git. Tanı konulsun. Sonra işe yarayan tedaviler belli olur. Çakşırı şimdilik bir kenara bırak.