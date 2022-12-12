Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Düşüğü de zararlı

41 yaşında kadınım. Bir süredir isteksizlik yaşıyorum. Doktor benden erkek hormonu tahlili istedi. Neden?

Muhtemelen testosteron hormon tahlili istenmiştir. Östrojen yanında erkeklik hormonu olan testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesinde kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyede olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Depresyon, kan şekeri düşüklüğü de bu şikayetlere neden olabilir. Bu nedenle İç Hastalıkları Uzmanı'na görün. Gerekli tahlillerini yaptır.