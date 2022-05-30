Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Domatesten güç alın



ÖPÜCÜK PANİĞİ

39 yaşındayım. 3 ay sonra nişanlımla evleniyoruz. Geçen 'Öpüşürsek hasta olurum. Hasta olursam öpüştüğümüz belli olur. Belli olursa ben ne yaparım?' dedi. Dediği gibi olur mu? Bir de bana niye bu soruyu sordu?

Ağız kapalı halde dudaktan, yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez. Ancak kanayan yara, çizik, hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Ayrıca dil ile ağız içi teması olan öpüşmelerde yaralar, iltihaplar yoluyla bulaşama olabilir. Bu durumda AIDS bulaşma riski bile olabilir. Çok hassas davranma. karşılıklı her şeyi paylaşın.

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