Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktordan utanılmaz

27 yaşındayım. Evlenmek istiyorum ancak cinsel organım küçük diye korkuyorum. Ameliyat falan derlerse de param yok diye doktora bile gitmedim. Bir arkadaşım dediklerinizi yapınca iyi olmuş. Bana da yardımı olur mu?

O zaman beni iyi anla. 1- Utanmanın da aşırısı zarar. Doktordan utanılmaz. SGK güvencen varsa uzmanlarımızdan veya aile hekimlerimizden hiç destek almamışsın. Her şey para değil. 2- Cinsel organ için küçüklük kavramı ölçümle ilgili değildir. 3- Cinsel ilişki tek kişilik bir uygulama değildir. Tek mesele cinsel organ büyüklüğü de değildir. 4- Korku, kaygı ve utanma sertleşmeyi olumsuz etkiler.