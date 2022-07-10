Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktordan utanılmaz

27 yaşındayım. Evlenmek istiyorum ancak cinsel organım küçük diye korkuyorum. Ameliyat falan derlerse de param yok diye doktora bile gitmedim. Bir arkadaşım dediklerinizi yapınca iyi olmuş. Bana da yardımı olur mu?
O zaman beni iyi anla. 1- Utanmanın da aşırısı zarar. Doktordan utanılmaz. SGK güvencen varsa uzmanlarımızdan veya aile hekimlerimizden hiç destek almamışsın. Her şey para değil. 2- Cinsel organ için küçüklük kavramı ölçümle ilgili değildir. 3- Cinsel ilişki tek kişilik bir uygulama değildir. Tek mesele cinsel organ büyüklüğü de değildir. 4- Korku, kaygı ve utanma sertleşmeyi olumsuz etkiler.
OZON TEDAVİSİ FAYDALI
Babam 3 ay önce kalp krizi geçirdi. İlaçlarını da zor kullanıyor. Korkuyor. Arkadaşı Almanya'da kalp krizi geçirmiş. Ozon tedavisi yapmışlar. Biz de yapabilir miyiz?
Var. Ozon tedavisi uzun yıllardır birçok hastalık tedavisinde kullanılıyor. Bir tanesi de damar tıkanmaları. Kalp damar tıkanmaları veya kalp krizleri sonrası hasar gören bölgenin iyileşmesi, tıkanmış damarların düzelmesi, kanın daha iyi oksijen taşıması, kanın incelmesi gibi faydaları var. Ayrıca beyin-böbrek ve diğer damar tıkanmalarından sonra da ozon tedavisinin faydaları söz konusu. En kısa sürede uygulatmaya başlayın.
SIKINTILI İÇ ÇEKME
Midemde gaz sıkışıyor. 2 yıldır da bir çare bulamadım. Ayrıca ağzımdan gaz çıkaramıyorum. Rahatsız ediyor. Ne yapayım?
Önce neden gaz birikiyor onu bulmak lazım. Burnunu muayene ettir. Burnunu tıkayan bir hastalık varsa çok gaz yutarsın. Çok konuşma, sıkıntılı iç çekme, sakız çiğneme, gazlı içecekler, hareketsizlik, çay, hızlı yemek yeme, çiğnememe, sigara içme durumunda mideye gaz dolar. Asit salınımı artar. Sebebi bul, sonra ortadan kaldır. Elini sağdan sola yuvarlak hareketlerle karnının üstünde dolaştır. Bol su iç. Ayağını ve karnını sıcak tut. Sebze, zeytinyağlı beslenme, az az sık sık yemek ye.