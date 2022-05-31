Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktordan çekinme





DOĞUM SONRASI AŞK

28 yaşındayım. İki ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?

Doğum sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir. Ruh halinin eskisi gibi olması, bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Anlaşılan senin için de durum böyle. Bunu eşine söylemekten çekinme. Eşin yaklaşık olarak 1 yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de, ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin. Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir. Bunu asla unutmayın.