Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktordan çekinme

63 yaşındayım. Cinsel hayatım aktif. Ancak eşimde durum aynı değil. İlişkiye girmekten kaçıyor. Durumu doktora söylemeye de utanıyorum. Siz ne tavsiye edersiniz?
Doktora söylemeye çekinme. Mesleğimiz çare bulmaya çalışma mesleği. Ancak önce eşinle durumu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik ve eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Eşinin menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. İleri yaş hanımlar 'bu yaştan sonra' diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilir. Bunları hallet.
40 YAŞINDA UNUTKANLIK
Son dönemde aşırı unutkanlığım var. Daha 40 yaşındayım. İsimleri ve telefon numaralarını unutuyorum. Sizce bir doktora görüneyim mi?
Unutkanlığınızı fark ediyor olmanız iyi bir durum. Beyin hastalıklarında hastanın unutkanlığını etrafı belirtir. Kendisi ise genellikle reddeder. Daha çok dikkat azlığı, uyku eksikliği, stres, beslenme düzensizliği gibi durumlar unutkanlığınıza sebep oluyor olabilir. Tiroit beziniz az çalışıyorsa, kan şeker düzeyiniz azalıyorsa, anti depresan ilaçlar alıyorsanız unutkanlık oluşabilir. Bence önce iç hastalıkları uzmanı muayenesi ol.
DOĞUM SONRASI AŞK
28 yaşındayım. İki ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım?
Doğum sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir. Ruh halinin eskisi gibi olması, bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir. Anlaşılan senin için de durum böyle. Bunu eşine söylemekten çekinme. Eşin yaklaşık olarak 1 yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de, ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin. Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir. Bunu asla unutmayın.