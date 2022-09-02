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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktora gitmelisin

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 3 Eylül 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Doktora gitmelisin

    3 ay önce evlendim. Düğünden beri ilişkide hemen bitiyorum. Eşim sitem ediyor. Arkadaşlarım 'Doktora sor' dedi. Ne yapabilirim?
    Erken boşalma, sürekli olarak olan, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin ilişkiden kaçınmasına neden olan durumdur. Ayrıca kadınlarda normal fizyolojik orgazm ve doruğa ulaşma cinsel organların birleşmesinden yaklaşık 12- 14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Kadınların yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç Hastalıkları, Üroloji ve Psikoloji desteği gerekebilir.



    EŞİM MUTLU DEĞİL
    43 yaşındayım. Ne yaptıysam sertleşemiyorum. Eşim benden 14 yaş küçük. Cinsel ihtiyaçlarına cevap veremiyorum. Bunalmaya başladım. Arkadaşlar çubuk taktırmış. Ben taktırabilir miyim?
    Anladığım kadarıyla kendin için bir şey istemiyorsun. Ama sen de önemlisin. İsteğin varsa ve yerine getiremiyorsan sıkılman doğal. Mutluluk çubuğu diye bilinen penis protezi takılması kararını Üroloji Uzman'ı verir. Bilinen tüm uygulamalara rağmen sertleşme yani ereksiyon sağlanamıyorsa, beden ve psikolojik şartların uygunsa olumlu yanıt verebilirler. Mutluluğa giden yol, Üroloji Uzmanı'na muayene ol.

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doktora gitmelisin
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