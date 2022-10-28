Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doğum korkusu

30 yaşındayım. Çocuk istiyoruz ama cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum. Sezaryen yaptırsam mı?

Dereyi görmeden paçaları sıvama. Bu soruyla sık sık karşılaşırız. Kaygı boşuna. Beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapın varsa sezaryen de olsan sarkar. Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir. Ancak sizi takip eden Doğum Uzmanı anne ve bebeğin sağlığını korumak için sezaryen gibi farklı önerilerde bulunabilir. Ancak keyfi tercih değil, gereklilik durumudur.