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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doğum korkusu

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 28 Ekim 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
    Doğum korkusu

    30 yaşındayım. Çocuk istiyoruz ama cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum. Sezaryen yaptırsam mı?
    Dereyi görmeden paçaları sıvama. Bu soruyla sık sık karşılaşırız. Kaygı boşuna. Beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapın varsa sezaryen de olsan sarkar. Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir. Ancak sizi takip eden Doğum Uzmanı anne ve bebeğin sağlığını korumak için sezaryen gibi farklı önerilerde bulunabilir. Ancak keyfi tercih değil, gereklilik durumudur.



    İÇ GÜVEYSİ STRESİ
    7 aylık evliyiz. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. Doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Cinsel organımda yara çıktı. İlişkiye girerken acı hissettim. Ne yapmalıyım?
    Anlaşılan gergin bir durumdasın. Evlilik yeni bir hayat demektir. Her maddi ortam iyi olsa bile eşlerin birlikte yaşaması, cinsel hayatlarının yaşanması gerilim yaratır. Kaldı ki kendinize özel cinsel ilişkinizi bile yaşayabileceğiniz rahat bir mekân yokken sıkıntı, stres, kaygı ve evham çok olur. Her kremi kullanma.



    ERTELEMEYİ BIRAK
    51 yaşındayım. 5 yıldır şeker hastasıyım. Şeker hastalığı cinselliği etkilermiş. Tedbir alabilir miyim?
    Şeker hastalığının meydana getirdiği rahatsızlıklardan kurtulmak için perhizi doğru yapmalısınız. Gerekiyorsa ilaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli, stres kontrolü yapmalısınız. Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bu yüzden bugünün işini yarına bırakmayın...

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    Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doğum korkusu
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