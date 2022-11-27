Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doğru tanı şart





SONUÇLARI GÖRELİM

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama aşk hayatım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlar yazıyor. Şekerim 180. İlaçlar da artık etkili değil. Ne yapmalıyım?

Lokal anesteziye bağlı hasar var mı diye bakmak lazım. Önce Nöroloji sonra Üroloji muayenesi gerekebilir. Bu gibi ilaçlar "her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şeker hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Bir an evvel muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra tedaviye karar verelim.

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