Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Destek gerek





AĞRIYI AZALTIR

32 yaşındayım. Evliyim. 4 ve 9 yaşında iki çocuğum var. Her tarafım sık sık ağrıyor. Baktık romatizma yokmuş. O zaman neden her tarafım ağrıyor. Eşim destek verse de kaygılı bir yapım var. Ozon tedavisi iyi gelir mi?

Romatizma dışı ağrıya neden olan hastalıklar araştırılmalı. Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir. Beslenmede D vitamini, magnezyum gibi vitamin mineral eksiklikleri de ağrı tekrarını kolaylaştırır. Tanı ve uygun tedaviler düzenlenirken ozon tedavisi ve ozon saunanın ağrı azaltıcı özellikleriyle tanışmalısınız. Bize başvuran hastalarımızda aromaterapi, mezoterapi uygulamaları ile bu hastalığın rahatlamasını sağlıyoruz.