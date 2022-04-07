İlerleyen yaş anneliğe engel değil! Çocuk isteyenlerin imdadına tüp bebek tedavisi yetişiyor





ERKEN MENOPOZ VARSA

Kadından alınan kan özel bir cihazda ayrıştırılıp içerisinde yumurtayı uyaran büyüme hormonları ve proteinleri elde ediliyor. Bu plazma anestezi altında yumurtalara enjekte ediliyor. Özellikle yumurta sayısı azalmış, erken menopozda veya tüp bebekte yumurta elde edilemeyen durumlarda uygulanıyor. PRP ile uykuda olan ve yumurta uyarıcı hormona cevap alınamayan yumurtalar canlanıyor. PRP, 40 yaşından önce 2 kez uygulanabilirken 40 yaşından sonra bir defa denenebiliyor. Kanser öyküsü olan kadınlara önerilmiyor.