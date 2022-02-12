Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Cinsel ilişkilerde isteksizlik evliliği bile bitirir

BENİ KİM BEĞENİR!

25 yaşında kadınım. Şişmanım ve çirkinim. Daha hiç evlenmedim. Kimse beni beğenmiyor sanırım. Psikolojik olarak bu durumdan çok sıkıldım. Ne yapmam gerekiyor?

DUYGUSAL, utangaç, evhamlı ama öz eleştiri yapabilen birisiniz diye düşünüyorum. Cinsellik, ilk önce kendini tanımakla başlar ve ancak kendisini seven, sayan ve güvenen bir insan karşısındakine de bu olumlu duygularla yönelebilir. Gerçekçilik ve öz eleştiri kızgınlık, umutsuzluk getirmemeli. Çirkin tarifin senin kuruntun da olabilir mi, olabilir. Bunları kafana takma. Seni seveni sev. Kendine güven. Gerisini merak etme...