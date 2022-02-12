Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Cinsel ilişkilerde isteksizlik evliliği bile bitirir

49 yaşındayım. 7 senedir şekerim var. Altı aydır hissim azaldı. Eşimle ilişkide isteksizim. Siz "Şeker sertleşmeyi bozar" demiştiniz.
Yapılacak bir şey var mı?
ŞEKER hastalığı düzene sokulmazsa cinsel hayatı olumsuz etkiler. Hissetmeyi, sertleşmeyi, ilişki süresini azaltır. Evlilikleri bile bitirir! Hanımlar bu durumu kendilerine karşı ilgisizlik olarak yorumlayabilir.
Tedavi için hemen İç Hastalıkları Uzmanı takibine gir. Önce durumunu netleştirelim. Yüksek kan şekeri (glikoz) düzeyin, damarları ve sinirlerini (elektrik kablolarını) bozdu mu bakalım. İlaçlarına da başlayalım. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisi gibi destek tedavilerini de değerlendirelim. Zararın neresinden dönülse kardır. Yaşın genç, aşka küsme...