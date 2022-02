Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Cinsel ilişkide sertleşme sorunu

SÜT İÇİN RAHAT OL

Üç aylık bebeğimiz var. Eşimin sütü az geliyormuş. Sütü arttırmak için ne yapsak?

Rahat ol. Anne ve bebeğe huzurlu ortamlar sağlamalıyız. Yemesi, içmesi kadar ruhunun beslenmesi de önemlidir. Anne her 2 memesini her emzirmede 10-20 dakika emzirsin. Günde 9-12 kez, 2-3 saat arayla emzirmeye çalışsın, 3 gün içinde süt artmadıysa anne her bir memesini her emzirme sonrası 5-10 dakika boyunca sağsın.

