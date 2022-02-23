En 50 yaş üzerini tehdit eden kolon kanseri ailenden miras kalabilir!

Kolon kanseri, en çok yaşam kaybına neden olan kanser türlerinin önünde geliyor. Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişiye kolon kanseri tanısı konuyor. Bu sebeple doktorlar, hastalığı önceden teşhis edip, önüne geçebilmek için düzenli olarak kolonoskopi testinin yapılmasını öneriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Koç, kolon kanseri hakkında açıklamalarda bulunuyor:
OBEZLER DİKKAT
Obezite sorunu olan kişiler daha fazla risk altındadır. Kolon kanseri çoğunlukla iyi huylu polip hücreler olarak görülür. Polip hücreler kalın bağırsağın iç yüzeyinde büyür. Dışkıda kanama ve kabızlık gibi semptomlara neden olur. Ancak polip hücreleri çoğunlukla bir belirti oluşturmadığı için insanlar hastalığın varlığını erken dönemlerde genellikle fark edemez. Ailesinde kolon kanseri öyküsüne sahip olan ve 50 yaş üzeri kişilerde hastalığın oluşma riski daha fazladır. Sigara, alkol ve fazla yağlı yiyecekler tüketmek de riski arttıran faktörler arasındadır.
BUNLAR VARSA DURMAYIN
Kabızlık veya ishal gibi bağırsak hareketlerinde değişiklikler gözlemlemek, dışkı renginde değişiklikler, rektumun alt kısmında şiddetli ağrı ve kramplar oluşması, bağırsaktaki kanama nedeniyle anemi yaşanması, belirli bir sebep olmaksızın yani diyet ve egzersiz alışkanlıklarından bağımsız olarak iştah ve kilo kaybı yaşamak, karında kramplar, gaz veya ağrı oluşması, bağırsak kanseri vücutta demir eksikliğine yol açabilir. Anemiye neden olabilir. Bu belirtiler doğrudan kolon kanseri belirtileri olarak hastalığa götürmese de, bu gibi şikâyetlerde doktora başvurmak teşhis edilebilmesini sağlamak için çok önemlidir.