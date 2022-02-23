En 50 yaş üzerini tehdit eden kolon kanseri ailenden miras kalabilir!





BUNLAR VARSA DURMAYIN

Kabızlık veya ishal gibi bağırsak hareketlerinde değişiklikler gözlemlemek, dışkı renginde değişiklikler, rektumun alt kısmında şiddetli ağrı ve kramplar oluşması, bağırsaktaki kanama nedeniyle anemi yaşanması, belirli bir sebep olmaksızın yani diyet ve egzersiz alışkanlıklarından bağımsız olarak iştah ve kilo kaybı yaşamak, karında kramplar, gaz veya ağrı oluşması, bağırsak kanseri vücutta demir eksikliğine yol açabilir. Anemiye neden olabilir. Bu belirtiler doğrudan kolon kanseri belirtileri olarak hastalığa götürmese de, bu gibi şikâyetlerde doktora başvurmak teşhis edilebilmesini sağlamak için çok önemlidir.