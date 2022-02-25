Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Cinsel ilişkide kendini sıkma durumu





DEPRESYON HALİ

Eşim 39 yaşında. Yumurtalık kisti nedeniyle ameliyat oldu. Rahmi ve yumurtalıkları alındı. Menopoza girdi. "Bana dokunma" diyor. Ne yapmalıyım?

Var olan sorun sadece bedensel değil. Eşin aniden hormonal olarak da farklı hale gelmiş. Rahim de alındığından artık kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış. Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeniyle bedeninden uzaklaştırılmış olabilir. Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. İstek başladığında cinsel ilişkiye girmesinde bir engel yok.

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