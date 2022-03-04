Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Cinsel ilişkide bulaşıcı hastalık

34 yaşındayım. Evli bir bayanım. Eşime güveniyorum. Ancak cinsel organımda siğiller var. Nerden geldi anlamadım. Eşime geçer mi?
Siğillerin değerlendirilmesi gerekir. Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder. Hastalık ara ara tekrarlayabilir.
KISIRLIĞIN ÇÖZÜMÜ VAR
3 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Doktor eşime 'Normal' dedi. Ne yapayım?
Önce üroloji uzmanına git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var.
İdrar yolu enfeksiyonları, varikosel, hormon hastalıkları, stres ve üreme organlarındaki doğumsal yapı farklılıkları söz konusu olabilir. Ayrıca bir sebep olmadan da sperm sayısı, hareketlilik veya spermin şekilsel özelliklerinde bozukluklar olabilir. Hadi, hemen doktora...
MENOPOZ SORUNU
Nafiz Bey, 45 yaşındayım. Erken menopoza girdim. Kemik erimesi başlar mı?
Başlayabilir. Sigara kullananlar, kemik kırığı geçmişi olanlar, hızlı kilo verenler, ailede kemik erimesi olanlar, kemik erimesi yapabilen ilaçları kullananlar, kemik erimesine neden olabilen hormon hastalığı olanlarda 50 yaşından önce kemik erimesi olabilir. Mutlaka kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın.