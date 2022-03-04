Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Cinsel ilişkide bulaşıcı hastalık

34 yaşındayım. Evli bir bayanım. Eşime güveniyorum. Ancak cinsel organımda siğiller var. Nerden geldi anlamadım. Eşime geçer mi?

Siğillerin değerlendirilmesi gerekir. Kadın hastalıkları uzmanına gitmelisiniz. Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder. Hastalık ara ara tekrarlayabilir.