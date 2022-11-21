Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Ciddiye alın

Hocam, 52 yaşındayım, 130 kiloyum. Uykumda nefessiz kalıyorum! Panikle uyanıyorum. Eşim de horlamamdan şikayetçi. Arkadaşlar "Sigaradan" dedi. Bırakayım mı? Ne yapmalıyım?

Bu anlattıkların Uyku Apnesi'nin şikayetleriyle nerdeyse aynısı. Yavaş çalışan bir beden, kilo, burun ve üst solunum yolunun tıkalı olması ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle reflülü ve hatta alerjik bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan sıkıntılardan kurtulabilirsin. İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Uyku testi yapılması lazım. Belki solunum destek cihazları kullanman gerekebilir.