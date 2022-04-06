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    Alerjisi olanlar dikkat! Astımın tam zamanı

    Hırıltılı nefese neden olan astım, çocuklarda daha sık görülüyor. Uzmanlar, özellikle bahar aylarında şikayetlerin artabileceği konusunda uyarıyor. İşte sizler için derlediğimiz 6 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Astımın tam zamanı

    Sık görülen üst solunum yolu hastalıklarından astım, hemen her yaşta görülebiliyor. Özellikle bahar aylarında hastaların şikayetleri artıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, hastaların öksürük, hırıltılı solunum ve göğüste tıkanıklık hissi yaşadığını söylüyor. "Bahar aylarından yaza doğru geçerken, bütün alerjenler, polenler, otlar, çimenler havaya karışarak astım hastalarında alerji oluşturur" uyarısında bulunuyor. Astımın, anne babadan çocuğa geçtiğini belirten Dr. Ayhan Değer, ilaç kullanımının önemine değiniyor. "Obezite risklidir astım hastalarında, sigara tetikleyicidir. Astımlı hasaların o nedenle sigara içmemesi gerekir. Toplumda KOAH ve astım genellikle karıştırılır. Özetlemek gerekirse astım çocuklukta, KOAH orta ve ileri yaşta başlar. Astım kadınlarda, KOAH sigara içen erkeklerde fazladır. Alerji astımda ağır basarken, KOAH'ta direkt bir bağlantı yoktur. KOAH'ın en büyük nedeni sigara, astımda sadece tetikleyicidir" bilgisini veriyor.



    TANSİYON KRİZ ÇIKARTIR
    Kalp damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, önemli uyarılarda bulunuyor. "Kalp hastalığına yakalanma açısından yaş önemli bir faktörüdür. Yaşlanma süreci ile atar damarlarda gelişen yağlanmayla kalp krizi geçirme riski de artar. Diyabet, yüksek tansiyon ve kolesterol de kalp krizi riskini artıran faktörlerindendir" diyor.

    YOĞURTLA YÜZÜMÜZ GÜLSÜN
    Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti yoğurt, her kaşıkta şifa saçıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    Bağırsakları güçlendirir. Sindirimi korur.
    Kan şekerini dengeler.
    Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.
    Kanserle savaşır.
    Kemikleri korur.
    Dişleri güçlendirir. Çürükleri önler.

    TURP GİBİ OLUN
    Salataları süsleyen turp, toksinlerin atılmasını sağlar. Böbrek iltihabını azaltır. Tok tutan turp kilo vermeyi kolaylaştırır. Kanı temizler ve kalp damar hastalıklarına karşı korur. Bağırsakla hareketlerini düzenler. Solunum yolu hastalıklarını önler.

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