Alerjisi olanlar dikkat! Astımın tam zamanı

Sık görülen üst solunum yolu hastalıklarından astım, hemen her yaşta görülebiliyor. Özellikle bahar aylarında hastaların şikayetleri artıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, hastaların öksürük, hırıltılı solunum ve göğüste tıkanıklık hissi yaşadığını söylüyor. "Bahar aylarından yaza doğru geçerken, bütün alerjenler, polenler, otlar, çimenler havaya karışarak astım hastalarında alerji oluşturur" uyarısında bulunuyor. Astımın, anne babadan çocuğa geçtiğini belirten Dr. Ayhan Değer, ilaç kullanımının önemine değiniyor. "Obezite risklidir astım hastalarında, sigara tetikleyicidir. Astımlı hasaların o nedenle sigara içmemesi gerekir. Toplumda KOAH ve astım genellikle karıştırılır. Özetlemek gerekirse astım çocuklukta, KOAH orta ve ileri yaşta başlar. Astım kadınlarda, KOAH sigara içen erkeklerde fazladır. Alerji astımda ağır basarken, KOAH'ta direkt bir bağlantı yoktur. KOAH'ın en büyük nedeni sigara, astımda sadece tetikleyicidir" bilgisini veriyor.