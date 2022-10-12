Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çam fıstığı güç verir

Hocam ben bitiğim. İlişkide hiç halim yok. Eşimden de artık çekinmeye başladım. Erkeklikte bitince daha ne kaldı? Ne yapalım? Yiyecek bir şey önerir misiniz?

Cinsel istek yoksa birliktelik gerçekleşmez. Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri çam fıstığıdır. Kadınlarda çam fıstığı; içeriğinde bulunan zengin çinko sayesinde hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini sürdürmeyi sağlar. Cinsel gücü artıran çam fıstığını sofrada bulundurun. Stres azalmazsa ilaçta, gıdada bir işe yaramaz. Kafan başka yerdeyken, kafanı başka bir şeye takarken başarılı ilişki olmaz.