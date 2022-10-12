Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Çam fıstığı güç verir

Hocam ben bitiğim. İlişkide hiç halim yok. Eşimden de artık çekinmeye başladım. Erkeklikte bitince daha ne kaldı? Ne yapalım? Yiyecek bir şey önerir misiniz?
Cinsel istek yoksa birliktelik gerçekleşmez. Cinsel isteği artıran afrodizyak etkiye sahip gıdalardan biri çam fıstığıdır. Kadınlarda çam fıstığı; içeriğinde bulunan zengin çinko sayesinde hem enerji verir hem de seks hormonu olan testosteron üretimini sürdürmeyi sağlar. Cinsel gücü artıran çam fıstığını sofrada bulundurun. Stres azalmazsa ilaçta, gıdada bir işe yaramaz. Kafan başka yerdeyken, kafanı başka bir şeye takarken başarılı ilişki olmaz.
İLAÇLARINI İHMAL ETME
Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu bir ilaç almaya başladım. Kontrole gittiğimde tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?
En azından romatizma ilacıyla ilgisi olabilir. Kortizonlu ilaçlar, tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilirler. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. İlaç tedavisini ve takibini düzenlemek gerekebilir. Tedavide mecburi kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ve gerekirse tiroit ilaçlarını ihmal etmemek gerekir.
EŞİM BENDEN KAÇIYOR
62 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Doktora söylemeye çekiniyorum. Bu yaşta hala ne istiyorsun derse ne derim?
Doktora söylemeye çekinme. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara, kuruntulara kapılırsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski alışkan olduğunuz pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun ilişki pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı cinsel organ ile ilgili sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.