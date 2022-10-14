Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Buzdolabı yüzünden

31 yaşındayım, 2 ay önce evlendim. Tam mutluluğa erdim dedim, şimdi de eşim huzurumu kaçırıyor! İlişkide ağrı sorunu yaşadığımız için benden kaçıyor. Sanırım evlenirken istediği buzdolabını almadım o yüzden tavır yapıyor! Gönlünü nasıl alacağım?

Cinsel birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk-huzursuzluk durumlarına "disparoni" yani "cinsel ilişki ağrısı" denir. Sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. % 70 jinekolojik, %30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir et.