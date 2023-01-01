Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Büyük sözü dinle





MÜZİK ÇARE OLMAZ

32 yaşında bıkmış bir adamım! Hanımı ilişkide bir türlü rahatlatamıyorum. Müzik bile açtım yine olmadı. Tavsiyeniz nedir?

Eşin müziği sever mi, sordun mu? Konuştun mu? Nelerden hoşlanıyor veya hoşlanmıyor? Yani doğru cevaplar eşinde. Anket yapar gibi de sorma. Anlamaya çalış. Yani ilişki sizin aranızda ya o nedenle tavsiyeleri eşinden öğrenmelisin. Aynı durumlar senin içinde geçerli tabi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN