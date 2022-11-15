Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Büyük sözü dinle

31 yaşında erkeğim. Çok geğiriyorum. Ayrıca affedersiniz sürekli gaz çıkarıyorum. O kadar soda da içiyorum fakat çözüm olmuyor. Yardım edin ne olur!

Çivi çiviyi söker ama soda gazı sökmez. Tersine arttırır. İçindeki gaz, sodanın içinde ki gazla birleşince her taraf toz duman olur. Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme. Burnunu bir kulak burun boğaz uzmanına muayene ettir. Sağ elinle sağdan sola karnını günde en az 10 kere 5 dakika ovala. Mutlaka su iç. Sebze, meyve tüket. Tuvaletin gelince erteleme. Yani bu güne kadar annenin veya büyüklerinin söylediklerini yap. Aile doktoruna veya İç Hastalıkları Uzmanı'na bir kez muayene ol. Geçmezse endoskopi ihtimalleri var. Hadi hayırlısı.