Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Bunalımdayım

7-8 aydır depresyondayım. İlaç kullanıyorum. Şimdi de cinsel hayatım bozuldu. Başka hap mı alsam yoksa hapı mı bıraksam?

Depresyon hapını doktor mu başladı yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. Sıkıntının sebebini de çözümünü de kendinde ara. Hayatta hiçbir şey altın tepside önümüze gelmez. Herkesin de ayrı derdi var. Her şey de senin başına gelmiyor. "Şimdi ne yapmak lazım". Bu sorunun cevabı her zaman hayatını kolaylaştırır. Kendi başına çözümler üretemiyorsan mutlak psikiyatri uzmanına muayene randevusu al.