Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Bulaşıcı olabilir





HEP İSTEKSİZİM

Benim 2 yıldır sertleşme ve isteksizlik şikayetim var. Eşimin işi nedeniyle köye geldik. Buradaki muhtar bir bitkiden bahsetti. 'Demir dikeni' dedi. Çayını içmemi önerdi. 'Bir şey kalmaz' dedi. İşe yarar mı?

Önce bitkiden başlayalım. Demir dikeni deve çökerten ya da çoban çökerten isimleriyle bilinen bir bitkidir. Erkeklik hormonlarının artmasına neden olduğu bilinir. Bu artış ereksiyon ve cinsel istekte artışa neden olur. Sendeki sorun bunlarla ilgiliyse iyi gelebilir. Ancak örneğin guatr hastalığı nedeni ile şikayetlerin olmuşsa işine yaramayabilir. Önce Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ve takip yaptır.