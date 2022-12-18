Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Bulaşıcı olabilir

28 yaşındayım. 5 yıldır evliyim. Bir çocuğum var. Eşimde cinsel mikrop çıkmış. Siğil mikrobuymuş. Ben ne yapmalıyım?
Eşinde bir enfeksiyon çıktıysa öncelikle bulaşıcı olup olmadığı önemli. Bulaşıcı mikrop varsa sen de muayene olmalısın. Muayene ve tahlil sonuçlarına göre sana ait tedbirleri alırız. Bu süreç içinde eğer ilişkiye girmek isterseniz korunmalı olarak ilişkiye girmeniz uygun olur.
HEP İSTEKSİZİM
Benim 2 yıldır sertleşme ve isteksizlik şikayetim var. Eşimin işi nedeniyle köye geldik. Buradaki muhtar bir bitkiden bahsetti. 'Demir dikeni' dedi. Çayını içmemi önerdi. 'Bir şey kalmaz' dedi. İşe yarar mı?
Önce bitkiden başlayalım. Demir dikeni deve çökerten ya da çoban çökerten isimleriyle bilinen bir bitkidir. Erkeklik hormonlarının artmasına neden olduğu bilinir. Bu artış ereksiyon ve cinsel istekte artışa neden olur. Sendeki sorun bunlarla ilgiliyse iyi gelebilir. Ancak örneğin guatr hastalığı nedeni ile şikayetlerin olmuşsa işine yaramayabilir. Önce Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ve takip yaptır.
DERDİM KİLOLARIM
Zayıflamak istiyorum. Marketteki çalışan arkadaşım "Burada glutensiz ürünler var, al" dedi. Alsam zayıflar mıyım?
Gluten maddesi arpa, çavdar, buğdayın içinde bulunur. bazı insanların bağırsağında bu madde hastalığa neden olur. Çölyak hastalığı olan kişiler glutensiz beslenmek zorundadır. Glutensiz hazırlanan gıdalar zayıflama ürünü değildir. Bu amaçla kullanılmaz. Şişmanlığının sebebini öğrenmen için İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Şişmanlığının nedeni belli olsun. Sonrası kolay.