Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Beklenti üzer

Yaşım 70. Ancak aşkta işim bitmiş! Cinsel hayatımda daha güçlü olmak istiyorum. Hap da kullanıyorum ama olmuyor. Hangi yiyecekleri tüketmeliyim?

Sertleşme sürecine olumlu katkıları olan sarımsak, fesleğen, bal, çikolata, muz, avokado, badem, kuşkonmaz, kırmızı biberi kullanabilirsin. Ancak önce hastalık var mı diye bakmak lazım... İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayeneleri ile bazı kan testleri ve bazı filmlerin çekilmesi gerekebilir. Bir hastalık tespit edilirse tedavi edilmesi gerekir. Yani lastik patlaksa hava basarak sorunu çözemezsiniz. Eğer ortada bir hastalık yoksa var olan şikayetiniz yaşınızla uyumlu ise beklentileriniz konusunda yeniden bilgilendirme gerekebilir. Doğru olmayan beklentiler bu konuda sonsuz mutsuzluk kaynağı olabilir.