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    Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Beklenti üzer

    Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu cinsel hayatta yaşanan sıkıntılara ilişkin 6 Eylül 2022 tarihli köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karagözoğlu, cinsel ilişkilerde yaşanan sorunlar ve diğer sağlık problemleri hakkında gelen sorulara cevaplar verdi.

    Beklenti üzer

    Yaşım 70. Ancak aşkta işim bitmiş! Cinsel hayatımda daha güçlü olmak istiyorum. Hap da kullanıyorum ama olmuyor. Hangi yiyecekleri tüketmeliyim?
    Sertleşme sürecine olumlu katkıları olan sarımsak, fesleğen, bal, çikolata, muz, avokado, badem, kuşkonmaz, kırmızı biberi kullanabilirsin. Ancak önce hastalık var mı diye bakmak lazım... İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayeneleri ile bazı kan testleri ve bazı filmlerin çekilmesi gerekebilir. Bir hastalık tespit edilirse tedavi edilmesi gerekir. Yani lastik patlaksa hava basarak sorunu çözemezsiniz. Eğer ortada bir hastalık yoksa var olan şikayetiniz yaşınızla uyumlu ise beklentileriniz konusunda yeniden bilgilendirme gerekebilir. Doğru olmayan beklentiler bu konuda sonsuz mutsuzluk kaynağı olabilir.



    ÜZÜNTÜ HASTA EDER
    Eşime 3 ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim çok üzüldü. Ne yapabiliriz? Kolitis Ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz ve farklı çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir. Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır. Hastaya uygun beslenme, ilaç tedavisi, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir günlük yaşam elde edilebilir. Bize başvuran hastalarımıza sebebini tedavi edici uygulamalar da yapıyoruz. Bu hastalık stresle artar. Geçmeyecek cümlesine üzülmesi hastalığı sürekli aktif tutar. Öncelikle bu stresini aşmamız lazım. Düzenli takip edileceği İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı belirleyin. Ve takibe başlayın.



    İLAÇLARINI İHMAL ETME
    Üç ay önce romatizma nedeniyle kortizonlu bir ilaç almaya başladım. Bu kontrole gittiğimde tiroit bezim de az çalışmaya başlamış. Bunun romatizmayla ilgisi var mı?
    Kortizonlu ilaçlar tiroit hormonunun aktif kullanılmasını azaltabilir. Bu da tiroit bezinin çalışmasını olumsuz etkiler. İlaç tedavisini ve takibini tekrar düzenlemek gerekebilir. Romatizma tedavisinde mecburi kortizonlu ilaçlar kullanılacaksa tiroit testlerini ve gerekirse tiroit ilaçlarını ihmal etme.



        YİNE EVLENECEĞİM AMA
        62 yaşındayım. 2 yıl önce eşim vefat etti. Hanım ölmeden önce kasık fıtığı ameliyatı olmuştum. O zamandan beri sertleşme problemim var. Doktor çubuk takalım dedi. Ben kabul etmedim. Şimdi yeniden evlenmek istiyorum da böyle nasıl olacak?
        Öncelikle hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, Prolaktin, TSH, tam kan sayımı testlerini yaptırın. Moraliniz düzelmeden şikayetinizde düzelmeyebilir. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Damar darlığı var mı yok mu kontrol edilmesi gerekir. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibine gir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.



        MENOPOZA CİVANPERÇEMİ
        Bir yıldır menopozdayım. Yaz kış demeden şarıl şarıl terliyorum. Vallahi kurudum! İlaç istemiyorum. Doğal bitki tedavisi önerir misiniz? Öncelikle aşırı terlemeye neden olan tiroit hastalıkları, şeker düzensizlikleri gibi diğer hastalıklar veya durumlar var mı bakmak lazım. Daha sonra kilonuza ve muayene bulgularınıza uygun doz da fitoterapik tedaviler öneriyoruz. Özellikle hayıt, civanperçemi gibi bitkilerin doğal tedavi edici özelliklerinden faydalanabiliriz.

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        Yaşa takılanlar için 5 yanlış 5 doğru
        Haberler Sağlık Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Beklenti üzer
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