Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Bebek istiyoruz ama...

Boyum 148 santim. Kilom da 66. Bebeğimiz olmadı. Biz de doktora gittik. 'Zayıfla' dedi. Tiroit bezimde sorun varmış. Ne yapmam gerekiyor? Kısırlık, özellikle şişman anne adaylarında sık görülür. Bebek hazırlığı yapan tüm anne adaylarına sağlıklı kiloya inmelerini tavsiye ederiz. Bu bebek beklentisini arttıran bir tedbirdir. Ayrıca insülin direnci olan hastalarda gerekirse şeker hastaları için kullandığımız bazı ilaçları diyetle birlikte vererek gebelik şansında artma bekleyebiliriz. Ayrıca tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan tiroit bezinde kısırlık meydana gelebilir. Bu yüzden bebek beklentisi ile doktora başvuran hastalarımızda TSH gerekirse FT4 testi isteriz. Verdiğin boy ve kilo durumuna göre Beden Kitle Endeksin 30.1... Yani obezite sınıfındasın. Hemen kilo vermeye başla. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart... İç Hastalıkları Uzmanı takibi şart.