Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Baş başa kalabilmek





BESLENMEYE DİKKAT

Hocam vaka sayıları yeniden tırmandı. Mesafem tamam. Temizlik tamam. Maskem de cebimde geziyorum. Ama kendimi güçlendirmek istiyorum. Öneriniz var mı?

Maskeler kapalı alanlarda korunmanın en önemli yolu. Olabildikçe yüzünde kalsın. Yeterli ve kaliteli uyku şart. Gereksiz veya gereğinden fazla kafayı takıp stres-sıkıntı yapmak bağışıklığı zayıflatır. Az ve sık beslenmeli sebze tüketmelisiniz. Yine ozon aşısı ve tüm beden ozon uygulamasıyla bağışıklığı destekleyebiliriz. Ozon sadece bağışıklığı değil birçok hastalığın iyileşmesini de sağlar. Kuru kupa masajı ve hacamat yaptırabilirsiniz.