Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Baş başa kalabilmek

Yaşım 64. 12 senedir şeker hastasıyım. Hanımla beraberliğimizin en sakin günlerini yaşıyoruz. Eskiden çok hareketliydik. Yani baş başayken. Eski günleri hatırlatmak istiyorum. Ne dersiniz?
Baş başa kaldığınızda hareketli zamanlar geçirmeniz doğal. Eskiye göre hareketlerinizin azalması da doğal. Şeker hastalığı da hareketliliğinizi olumsuz etkileyebilir. Ama unutmamak gerekir ki azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Unuttuysak bir hatırlamak için gayret etmeliyiz. Yaş ilerledikçe bedenimizdeki hormonlar değişir. Kaygı artarsa mutluluk azalır. Bu nedenle kaygını azalt mutluluğunu arttır.
FITIĞA DİKKAT
70 yaşındayım. 10 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım? Ameliyat olamıyorum. Buna çare olarak da bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?
Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar-kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatyarezene- ıhlamur tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Tuvaleti ertelemeyin. Yeterince su için. Bir kez Fizik Tedavi Uzmanı'na muayene olun.
TAHLİLLERE BAKILSIN
Amcam gut hastası. Babamın da ayakları ağrıyor. Bu hastalığın belirtileri nelerdir hocam.
Öncelikle şikayetler doktor tarafından değerlendirilir. Muayene bulgularında eklem iltihabı bulguları, "Gut Hastalığına" özel "tofüs" denilen şişlik tespit edilebilir. Kan tetkiklerinde ürik asit düzeyleri değerlendirilir. İdrarda ürik asit kristali ya da böbrekte ürik asit taşı varlığı aranabilir. Eklem ile ilgili gerekli görüntüleme teknikleri kullanılarak filmler çekilebilir. Eklem sıvısı örneğinin mikroskopla incelenmesinde tipik Ürik asit kristalleri aranabilir. Tüm sonuçlar doktor tarafından değerlendirilerek takip ve tedavi düzenlenir.