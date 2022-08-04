Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşktan kaçıyor

Eşim 48 yaşında. Yumurtalık kisti ameliyatı oldu. Rahmi alındı, menopoza girdi. Şimdi ilişkiye yanaşmıyor. 'Benden kadınlık bekleme' diyor. Ne yapayım?

Durum sadece bedensel değil gibi duruyor. Anladığım kadarı ile hem yumurtalık hem de rahim birlikte alınmış. Kendini kadın olarak hissetmemeye başlamış olabilir. Bu bir depresyon hali. Üreme ile ilgili organları hastalık nedeni ile bedenin uzaklaştırılmış olabilir. Ancak cinsel aktivitesi devam edebilir. Cinsel istek başladığında cinsel ilişkiye girmesinde bir engel yok. Hatta orta yaş bayanlarda her ilişki sonrası çocuk sahibi olma ihtimali olduğundan kaygılı bir cinsellik söz konusu olabiliyor. Bu bilgileri eşinize iletebilecek bir doktor ziyareti gerçekleştirin. Gerekirse psikiyatristlerden destek alın.