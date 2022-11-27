Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşkta kriz var





HER YAŞTA GÖRÜLÜR

27 yaşındayım. Bir aydır eklemlerim ağrıyor. Karın ağrım da var. İshalim hiç geçmiyor. Romatizma ilaçları kullandım, faydası olmadı. Bu yaşta romatizma olur mu?

Olabilir. Her yaşta romatizmal hastalık olabilir. Ancak bu anlattıklarına bakılırsa sadece romatizmal hastalık olma şartı yok. Bazı enfeksiyon hastalıkları da romatizmaya benzeyen ağrılar yapabilir. Whipple hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Mikroba bağlı bu şikayetleri yapabilir. Zaten ishal karın ağrısı ve ateş birlikteliği var. Yani doktoruna tekrar git. Benim bu dediğimi anlat. Tanı koymakta gecikirsek olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz.