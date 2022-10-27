Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşkta hapı yutmayın

4 ay önce "Şekerin yüksek" deyip ilaç verdiler. Sürekli uykum geliyor. Bir de hanımın yanında geliyor. Yani ağabey kardeş olduk sizin anlayacağınız. Daha 54 yaşındayım. Doktor ilacı 'Ölene kadar kullanacaksın' dedi. Ne yapmalıyım?

Şeker hastalığı ile ilgili testleri yazmamışsınız. Bazen şekeri yükselse de şeker başlamamış olabiliyor. Tıp takip demektir. Diyetten bahsetmemişsin. Toparlayacak olursak öncelikle doktorunla tekrar görüş. Senin kilona ve varsa diğer hastalıklarına uygun diyet uygulaması al. Hareketini arttır. Bu dönemde ilaç kullanma ama açlık ve tokluk kan glikozunu yani şekerini ölç. En az 10-15 gün bu uygulamadan sonra kontrollerini yaptır. İlaç etkisi fazlaysa veya yan etkisi ile sertleşme sorununa neden olarak cinsel hayatı sıkıntıya sokar.