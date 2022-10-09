Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşkı etkiler

Eşimle mutlu bir ilişkimiz vardı. Ancak son aylarda aşkta istediğimiz mutluluğu yakalayamıyoruz! Erken boşalma sorunu yaşıyor. Doktor, erken andropozdan bahsetti! Panikledik, üzüldük, korktuk... Ne yapalım?
İleri yaşlarda görülebilen bir durum bu. Erkeklik hormonu olarak bilinen testesterondaki düşüşe andropoz denir. Genellikle yaşa bağlı olarak gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklar da erkek cinsel fonksiyonlarını etkiler. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır. Daha az sertleşme olur, yaşam sevinci de azalır. Burada sana da büyük görev düşüyor. Eşinin sıkıntılarını dinle. Dertleş. Sevgiyle sıkıntıları aşın.
HEYECANLANIYORUM
28 yaşındayım. Kız arkadaşımın yanına gittiğimde cinsel organımdan akıntı geliyor. Ben de endişeleniyorum. Bunun sebebi nedir?
Cinsel uyaranlar sadece dokunmak değildir. Görme, koklama, hayal etme, duyma ve heyecanlanma beyni cinsel olarak uyarabilir. Hormonlar ve çeşitli maddeler psikojenik uyarı ile semen sıvısı oluşmasını sağlayabilir. Bunun dışında gelen sıvı ile ilgili test yaparak başka ihtimallerde gözden geçirilebilir.
HİÇ SUSMUYOR
Görücü usulü evlendim. Eşim kırılgan ve naif. Sürekli konuşuyor. İlişkide bile! Böyle olunca da benim dikkatim dağılıyor. Çabucak bitiyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım? Bana bir çare!
Bu durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor. Hanımının bu durumdan şikayeti var mı? Kendisiyle görüş. O da uygun görürse İç Hastalıkları Uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halin izahı var mı bakılsın. Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın. Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen Üroloji'ye muayene ol.