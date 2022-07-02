Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşka destek gerek

Yeni evliyiz. 3 ay oldu. Depresyondayım. Eşim ilişkiye girecekken korkuyor. Panikliyor. Yani topçuyum, kaslıyım. Ama onun istediği gibi hareket ediyorum. Sertlik filan yapmıyorum. Niye benden korkuyor. Ne yapmam lazım?

Aslında sorunu kendinde araman yaklaşım olarak önemli. Saygın, sevgin çözümde çok kıymetli. Ancak anlattıklarından anladığım kadarı ile eşinin bedensel ve ruhsal kaygı ve korkuları fazla. Tıpta vajinismus dediğimiz durumla uyumlu bir sorun. Bu durum çiftlerin birleşmesi sırasında bilinçdışı gerçekleşir. Hastalık, kendini birliktelik sırasında panik atak benzeri bir durum ile gösterebilir. Psikolog, kadın hastalıkları uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı muayene ve desteği gerekebilir.