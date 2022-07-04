Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşk olsun kereviz!

Hocam, kereviz yiyince midem bulanıyor. Yararlı diye yemek istiyorum. Nasıl tüketmeliyim?
Haşlaması yoğurtla şahane olur. Sevdiğin salatalar ve baharatlarla zenginleştir. Kereviz mideyi kuvvetlendirir, iştah açar, iç salgı bezlerini ve özellikle vücutta çok çeşitli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çalıştırır. Karaciğer ve böbreklerin çalışmasını düzenler. Böbrek kumu ve taşı olan kişiler tüketmelidir. Zayıflayamıyorum diyenler sofralarına kerevizi koysunlar. Tabii cinsel faaliyeti arttırması da cabası...
AZALTARAK BIRAK
Çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. İlaç kullanıyorum. Perhiz şart mı? Perhizde nelere dikkat edeyim?
Çay, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntıya yol açar. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır. Tabii yaparsan.
KAFANA TAKMA
21 yaşındayım. Askere gideceğim. Memelerim şiş. Erkeklerde meme şişer mi? Şişmanım diye mi?
Bu duruma 'jinekomasti' diyoruz. Jinekomasti, çesitli faktörlerin etkisiyle erkek memesinde fibroepitelyal yapıların gelişimi ve kadın memesine benzer bir görünüm kazanması olarak tanımlanır. Hastalıklar, tümörler ve alınan ilaçlar sonucu jinekomasti görülebilir. Östrojen dediğimiz hormon yapımı fazla olabilir. Kafana takma. Yaklaşık her 10 erkekten 6'sında bu durum olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol.