Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşk olsun kereviz!





KİŞİYE ÖZEL

Şişmanın diyete başlamak istiyorum. Ama en yakın arkadaşım yanlış diyet yapmış, Hastalandı. Sağlık sorunları yaşadı. Bana ne önerirsiniz?

Sana özel diyet hazırlanmalı. Gittiğin diyet uzmanı sana uygun tespit ve plan yapmalı. Hızlı ve size uygun olmayan listeler sıkıntıya neden olur. Kalori dengesi sağlanmış olmalı. Besin çeşitliliği sağlanabilmeli. Aksi diyetler bedeni inceltmekten ziyade kas kaybı ve en çok da yüzün çökmesi ile sonuçlanmaktadır.