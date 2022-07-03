Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Andropoz mu, prostat mı?



PANİK yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedeniyle kendine ait bazı özellikleri eksiklik olarak tarif ediyor olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorunu uzatılıyor olabilir. Bunu da anlamak ve çözmek gerekir. Düğün yapana kadar eş-dost-akraba- konu-komşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Eğer bedensel sıkıntılar varsa İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayenesi gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog ve psikiyatrist muayenesi uygun olur. Sen de kendini sıkma. Evliliğiniz için sabır ve gayret göster.