Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Andropoz korkusu





KİLOLUSUN!

Herkes şişmansın diyor, iştahımı kaçırıyor. 101 kiloyum, 182 santim boyundayım. Kısa sayılmam ama obez miyim? Zayıflamalı mıyım?

Boyum uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy kilo uyumu önemli. Beden Kitle İndexi (BKİ veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz. Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Ve bu hesaba göre BKİ veya BMİ dediğimiz beden Kitle İndexin: 30.5... Yani obezite tanısı alıyorsun. Zayıflaman şart. Önce aklen ve fikren kendini haklı çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir. Bir an evvel kilolarından kurtul.